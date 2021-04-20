МЧС: штормовой ветер, ливни и град накроют Волгоград и область

Машины под деревья лучше не ставить. Евгения ГУСЕВА Фото:

Во вторник и среду, 20 и 21 апреля 2021 года в Волгограде и области будет бушевать непогода. Сильный ветер может валить деревья и рушить конструкции. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении МЧС России, волгоградцам стоит уделить внимание своей безопасности и сохранности автомобиля. По сообщению Волгоградского ЦГМС, 20 и 21 апреля в отдельных районах Волгоградской области пройдут ливни в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром с порывами до 20 – 25 метров в секунду.

Спасатели советуют заранее позаботиться о безопасности. Машины ставить не под деревья, вдали от щитов и прочих шатких конструкций, которые может вырвать ветром. Пешеходам такие места тоже лучше обходить. В прошлый раз, когда в Волгограде бушевала непогода, одна женщина погибла под упавшим на нее деревом, еще одна оказалась в больнице.

Если возникнет опасная ситуация, звоните по телефону «101».