В Волгограде пенсионерка не успела зайти в автобус: она в больнице

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде накануне утром, 19 апреля, из автобуса выпала пенсионерка. В 7.50 общественный транспорт отъезжал от остановки «30 лет Победы» в Дзержинском районе в сторону проспекта имени Жукова, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. По этому маршруту ходит автобус №59. При посадке пассажиров 40-летний водитель не убедился в отсутствии граждан.

- Водитель не закрыл двери автобуса и начал движение, после чего произошло падение 73-летней пассажирки, - добавили в региональном Главке МВД.

Пожилая женщина получила травмы. Скорая увезла ее в больницу.

А на трассе «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» под колеса грузовика попал пешеход. На 12 километре автодороги в Среднеахтубинском районе в 20.00 52-летний мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент его сбил большегруз «DAF» с полуприцепом. Пешехода госпитализировали.