Приговор волгоградской судье Юлии Добрыниной огласят 21 апреля

Юлия Добрынина. Фото: Дзержинский районный суд Волгограда

Уже в среду, 21 апреля 2021 года, в Ленинском районном суде Астрахани огласят приговор экс-председателю Дзержинского райсуда Волгограда Юлии Добрыниной. Судебный процесс по резонансному уголовному делу длился чуть больше месяца. Как сообщили «КП-Волгоград» в Ленинском райсуде, заседание, на котором попавшейся на взятке судье зачитают приговор, начнется в 12 часов 21 апреля.

- На данный момент суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора Юлии Добрыниной. Зачитают приговор на заседании 21 апреля, - сообщили «КП-Волгоград» в астраханском суде.

Напомним, Юлию Добрынину поймали на многомиллионной взятке. Взяли с поличным при получении 2,5 миллиона рублей. Это была лишь малая толика из той суммы, за которую судья пообещала спасти от сноса «Сосновый бор». На нее завели уголовное дело и лишили мантии. Дело взял на контроль руководитель СУ СКР Александр Бастрыкин.

Волгоградский суд не стал рассматривать это уголовное дело из-за большого влияния Добрыниной на местное судейское сообщество. Поэтому материалы сначала ушли в Краснодар, а оттуда – в Астрахань.