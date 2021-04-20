Режим повышенной готовности: в Волгограде 20 апреля начнется шторм

Волгоградцев просят быть аккуратными при усилении ветра Тимур ХАНОВ Фото:

В Волгограде 20 апреля ожидается ухудшение погоды. Уже в ближайшее время прогнозируется усиление ветра. По данным Волгоградского ЦГМС, шторм в областном центре начнется в 11.00 и сохранится до конца вторника. Порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, все муниципальные дорожные и коммунальные службы города были приведены в режим повышенной готовности. Ведется мониторинг ситуации, спецтехнику подготовили для возможных последствий урагана и ливня. Также в Волгограде может пойти град. Об ухудшении метеоусловий предупреждали и спасатели.

- В связи с прогнозируемыми осадками особое внимание в ходе подготовки уделено проверке работоспособности городских систем отведения ливневых вод. Ранее специалисты муниципальных предприятий уже провели очистку ливнеприемных колодцев и решеток ливневой канализации после зимнего периода, чтобы обеспечить эффективное отведение с проезжей части и тротуаров дождевых вод, - добавили в администрации Волгограда.

Волгоградских водителей из-за ухудшения погоды просят быть бдительными на дорогах, особенно рядом с высотными сооружениями, рекламными конструкциями, деревьями. Парковать машины лучше в безопасном месте, чтобы на них ничего не упало и не повредило. В связи с ожидаемым шквалистым ветром и грозой специалисты не исключают возможных сбоев на наружных инженерных сетях.