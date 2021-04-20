Спрятали товары в детскую коляску: супруги из Волжского обокрали магазин бытовой техники

27-летняя жительница Волжского и ее 25-летний муж стали фигурантами уголовного дела за кражу в магазине бытовой техники. Супруги, воспитывающие маленького ребенка, спрятали товары в детскую коляску. Момент преступления попал на камеру видеонаблюдения. Пойманные с поличным воры рассказали, как им пришло в голову пойти на незаконный шаг.

- В тот день они отправились на улицу гулять с ребенком. В ходе прогулки у них возникла идея совершить хищение каких-либо товаров из магазина и продать их, чтобы улучшить свое материальное положение. Супруги зашли в сетевой супермаркет, где незаметно положили в коляску мясорубку, блендер и миксер, прикрыв похищенное детским одеялом, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Товары супруги продали, а деньги потратили. Теперь каждому из них грозит по пять лет тюрьмы.