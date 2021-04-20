В Волгограде начался суд над убийцей студента-медика

Фото: Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

В Волгоградском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении Виталия Васильева. Летом прошлого года он жестоко убил студента медуниверситета 17-летнего Тимура Гаврилова. На судебном заседании 20 апреля прокурор озвучил обвинительное заключение. Как рассказали «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, подсудимый признал вину.

22-летний Виталий Васильев обвиняется по целому ряду статей Уголовного кодекса. Ему вменяют «Убийство, умышленное причинение смерти другому человеку по мотивам национальной ненависти», «Незаконное изготовление огнестрельного оружия», «Незаконное приобретение, хранение, перевозка огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ».

Следующее судебное заседание в Волгоградском областном суде состоится 27 апреля.

Напомним, волгоградец ночью 12 июня прошлого года зарезал юношу из Азербайджана, приехавшего в Волгоград учиться на медика. Виталий Васильев убил его на почве национальной ненависти. Убийца нанес около двух десятков ножевых ранений. Выжить у жертвы шансов не было. После преступления Васильева искали больше недели. В поисках принимали участие следователи-криминалисты областного управления СКР, а также оперативные сотрудники регионального Главка МВД и УФСБ России по Волгоградской области. Преступника поймали в Смоленске. Он собирался покинуть Россию. Покрывал убийцу его брат. Но когда его вычислили и обвинили в укрывательстве преступления, родственник пошел на досудебное соглашение. Ему удалось отделать только штраф в размере 10 тысяч рублей.